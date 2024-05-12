Комитет Госдумы поддержал переход курского губернатора в Минтранс
Профильный комитет Госдумы единогласно поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост главы Минтранса, он займет место Виталия Савельева, который станет вице-премьером. Об этом сообщает Telegram-канал оперативных новостей нижней палаты «ДумаТВ.Brief».
«Комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал кандидатуры Виталия Савельева на пост вице-премьера и Романа Старовойта на должность главы Министерства транспорта», – говорится в сообщении.
С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение нижней палаты предложения по новому составу правительства. 11 мая он предложил нижней палате назначить Старовойта главой Минтранса. С постов губернаторов также уйдут главы Калининградской, Кемеровской областей и Хабаровского края.
Профильные комитеты уже рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры Александра Новака (вице-премьер), Алексея Оверчука (вице-премьер), Татьяны Голиковой (вице-премьер), Сергея Цивилева (министр энергетики), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.
Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.