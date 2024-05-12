Комитет Госдумы поддержал переход курского губернатора в Минтранс

С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение нижней палаты предложения по новому составу правительства. 11 мая он предложил нижней палате назначить Старовойта главой Минтранса. С постов губернаторов также уйдут главы Калининградской, Кемеровской областей и Хабаровского края.