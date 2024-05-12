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Комитет Госдумы поддержал переход курского губернатора в Минтранс

Ведомости

Профильный комитет Госдумы единогласно поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост главы Минтранса, он займет место Виталия Савельева, который станет вице-премьером. Об этом сообщает Telegram-канал оперативных новостей нижней палаты «ДумаТВ.Brief».

«Комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал кандидатуры Виталия Савельева на пост вице-премьера и Романа Старовойта на должность главы Министерства транспорта», – говорится в сообщении.

С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение нижней палаты предложения по новому составу правительства. 11 мая он предложил нижней палате назначить Старовойта главой Минтранса. С постов губернаторов также уйдут главы Калининградской, Кемеровской областей и Хабаровского края. 

Профильные комитеты уже рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры Александра Новака (вице-премьер), Алексея Оверчука (вице-премьер), Татьяны Голиковой (вице-премьер), Сергея Цивилева (министр энергетики), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.

Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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