Китай проведет военные учения в Желтом море
КНР проведет военные учения с боевыми стрельбами в северной части Желтого моря с 14 по 16 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление Китая по обеспечению безопасности на море.
Учения пройдут в период с 9.00 (4.00 мск) 14 мая по 17.00 (12.00 мск) 16 мая. В сообщении также указаны координаты района учений, вход в который на период маневров запрещен.
10 мая Reuters со ссылкой на командование Народно-освободительной армии Китая сообщило, что военнослужащие КНР отогнали военный эсминец США Halsey в Южно-Китайском море.
Вооруженные силы КНР заявили, что действия США посягают на суверенитет и безопасность Китая. Они являются очередным доказательством милитаризации Южно-Китайского моря. В ведомстве добавили, что вооруженные силы будут оставаться в состоянии повышенной боевой готовности, обеспечивая национальную безопасность.
10 мая в Южно-Китайском море завершились совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). В них было задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря стало то, что учения впервые с 1991 г. проходят и за пределами территориальных вод Филиппин.