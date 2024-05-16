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Болгария планирует отсудить у «Газпрома» 400 млн евро

Ведомости

Компания «Булгаргаз» собирается добиться от «Газпрома» компенсации в размере около 400 млн евро из-за прекращений поставок газа с 2022 г. Об этом заявил министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов.

«В соответствии с условиями договора с [компанией] "Газпром экспорт" мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед Арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», – сказал Малинов (цитата по ТАСС).

«Газпром» 27 апреля 2022 г. полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. В конце августа власти Болгарии заявляли, что в обязательном порядке проведут переговоры с компанией «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа.

16 октября 2022 г. министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов заявил, что республика будет обеспечена газом в ближайшие 12-14 месяцев. В сентябре того же года Стоянов заявлял, что Болгария планирует увеличить объем поставок по южному газовому коридору, чтобы получать из Азербайджана до 2 млрд куб. м газа ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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