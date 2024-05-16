Болгария планирует отсудить у «Газпрома» 400 млн евро

«Газпром» 27 апреля 2022 г. полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. В конце августа власти Болгарии заявляли, что в обязательном порядке проведут переговоры с компанией «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа.