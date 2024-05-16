Болгария планирует отсудить у «Газпрома» 400 млн евро
Компания «Булгаргаз» собирается добиться от «Газпрома» компенсации в размере около 400 млн евро из-за прекращений поставок газа с 2022 г. Об этом заявил министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов.
«В соответствии с условиями договора с [компанией] "Газпром экспорт" мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед Арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», – сказал Малинов (цитата по ТАСС).
«Газпром» 27 апреля 2022 г. полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. В конце августа власти Болгарии заявляли, что в обязательном порядке проведут переговоры с компанией «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа.
16 октября 2022 г. министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов заявил, что республика будет обеспечена газом в ближайшие 12-14 месяцев. В сентябре того же года Стоянов заявлял, что Болгария планирует увеличить объем поставок по южному газовому коридору, чтобы получать из Азербайджана до 2 млрд куб. м газа ежегодно.