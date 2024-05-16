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Патрушев представил коллективу Минсельхоза нового министра Оксану Лут

Ведомости

Экс-глава Минсельхоза России, вице-премьер Дмитрий Патрушев представил в ходе заседания оперативного штаба коллективу ведомства нового министра сельского хозяйства Оксану Лут, сообщается на сайте Минсельхоза.

В ходе встречи Патрушев выразил уверенность, что выстроенное и достаточно эффективное взаимодействие Минсельхоза и регионов продолжится со сменой главы ведомства.

С начала мая в центральной части России продолжаются аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков пострадали посевы на площади 266 000 га, полный ущерб еще предстоит подсчитать.

Оксана Лут ранее занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Она была повышена до главы Минсельхоза в связи с переводом Патрушева на пост заместителя председателя правительства в новом составе правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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