Патрушев представил коллективу Минсельхоза нового министра Оксану Лут
Экс-глава Минсельхоза России, вице-премьер Дмитрий Патрушев представил в ходе заседания оперативного штаба коллективу ведомства нового министра сельского хозяйства Оксану Лут, сообщается на сайте Минсельхоза.
В ходе встречи Патрушев выразил уверенность, что выстроенное и достаточно эффективное взаимодействие Минсельхоза и регионов продолжится со сменой главы ведомства.
С начала мая в центральной части России продолжаются аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков пострадали посевы на площади 266 000 га, полный ущерб еще предстоит подсчитать.
Оксана Лут ранее занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Она была повышена до главы Минсельхоза в связи с переводом Патрушева на пост заместителя председателя правительства в новом составе правительства.