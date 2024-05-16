Патрушев представил коллективу Минсельхоза нового министра Оксану Лут

С начала мая в центральной части России продолжаются аномальное понижение температуры воздуха и осадки. 8 мая режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в связи с заморозками был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. По предварительной оценке, в Липецкой области погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 млн га, больше всего пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла. В Воронежской области из-за заморозков пострадали посевы на площади 266 000 га, полный ущерб еще предстоит подсчитать.