Замглавы Еврокомиссии указала на рост в Европе поляризации и ненависти
Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова рассказала газете Financial Times о росте агрессии и противостояния различных общественных групп в Европе из-за нежелания прислушаться к политическим оппонентам. Так она прокомментировала нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«По всей Европе мы видим усиление поляризации и ненависти», – подчеркнула Юрова.
По ее словам, в такой обстановке непримиримости к иным взглядам политики должны взять на себя ответственность за температуру общественных дебатов. Им следует отступить от агрессивных высказываний и проявить сдержанность, когда речь заходит о политических оппонентах, отметила замглавы ЕК.
16 мая The Guardian сообщал, что президент Словакии Петер Пеллегрини пообщался с раненым Фицо в больнице. После беседы с главой кабмина Словакии Пеллегрини рассказал журналистам, что пока обязанности Фицо будет исполнять его заместитель. Президент отметил, что надеется на то, что председатель правительства вскоре снова будет в состоянии принимать решения в рамках кабмина.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего на премьер-министра задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо. Цинтула обвиняется в попытке умышленного убийства из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы.
25 октября 2023 г. Фицо, которого западные СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Он обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.