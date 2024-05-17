Замглавы Еврокомиссии указала на рост в Европе поляризации и ненависти

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего на премьер-министра задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо. Цинтула обвиняется в попытке умышленного убийства из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы.