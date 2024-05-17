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Замглавы Еврокомиссии указала на рост в Европе поляризации и ненависти

Ведомости

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова рассказала газете Financial Times о росте агрессии и противостояния различных общественных групп в Европе из-за нежелания прислушаться к политическим оппонентам. Так она прокомментировала нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«По всей Европе мы видим усиление поляризации и ненависти», – подчеркнула Юрова.

По ее словам, в такой обстановке непримиримости к иным взглядам политики должны взять на себя ответственность за температуру общественных дебатов. Им следует отступить от агрессивных высказываний и проявить сдержанность, когда речь заходит о политических оппонентах, отметила замглавы ЕК.

16 мая The Guardian сообщал, что президент Словакии Петер Пеллегрини пообщался с раненым Фицо в больнице. После беседы с главой кабмина Словакии Пеллегрини рассказал журналистам, что пока обязанности Фицо будет исполнять его заместитель. Президент отметил, что надеется на то, что председатель правительства вскоре снова будет в состоянии принимать решения в рамках кабмина.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего на премьер-министра задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо. Цинтула обвиняется в попытке умышленного убийства из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

25 октября 2023 г. Фицо, которого западные СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Он обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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