Песков: подготовка визита Путина в КНДР идет
Подготовка визита президента России Владимира Путина в КНДР идет своим ходом, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подготовка визита ведется своим ходом», – сказал он.
18 мая Путин провел совещание, на котором в том числе заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, возглавляющего межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР, о развитии взаимодействия между Россией и Северной Кореей.
На вопрос о возможной подготовке визита Путина в КНДР, Песков ответил, что это не связано с обсуждаемыми темами. Он уточнил, что взаимодействие по природоохранным мероприятиям действительно ведется и будет продолжаться.
Лидер КНДР Ким Чен Ын был в России с официальным визитом с 12 по 17 сентября 2023 г. Он провел переговоры с Путиными и другими российскими политиками и чиновниками. 14 сентября Песков сообщил, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР, российский лидер принял приглашение.