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Песков: подготовка визита Путина в КНДР идет

Ведомости

Подготовка визита президента России Владимира Путина в КНДР идет своим ходом, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подготовка визита ведется своим ходом», – сказал он.

18 мая Путин провел совещание, на котором в том числе заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, возглавляющего межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР, о развитии взаимодействия между Россией и Северной Кореей.

На вопрос о возможной подготовке визита Путина в КНДР, Песков ответил, что это не связано с обсуждаемыми темами. Он уточнил, что взаимодействие по природоохранным мероприятиям действительно ведется и будет продолжаться.

Лидер КНДР Ким Чен Ын был в России с официальным визитом с 12 по 17 сентября 2023 г. Он провел переговоры с Путиными и другими российскими политиками и чиновниками. 14 сентября Песков сообщил, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР, российский лидер принял приглашение.

15 января 2024 г. Песков говорил, что Путин посетит Пхеньян в обозримом будущем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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