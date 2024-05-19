Верховный лидер Ирана призвал молиться за Раиси
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал молиться за президента Исламской Республики Ибрахима Раиси, который вместе с другими чиновниками находился на борту совершившего жесткую посадку вертолета.
Об этом Хаменеи заявил на встрече с семьями военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он подчеркнул, что из-за катастрофы не должны быть сбоев в работе государства.
«Мы надеемся, что Бог вернет уважаемого президента и его товарищей в объятия нации. Все должны молиться за здоровье этой группы госслужащих. Иранский народ не должен волноваться, никаких сбоев в работе страны не произойдет», – сказал аятолла (цитата по Al Jazeera).
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. Агентство Tasnim уточнило, что президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились. В них находились министр энергетики Али Акбар Меграбиан и министр жилищного строительства и транспорта Мехрдад Базрпаш. Об их состоянии ничего не известно.
В районе жесткой посадки вертолета с президентом Раиси наблюдался туман, а работы спасателей осложняют плохие погодные условия, писали СМИ. Добраться до места крушения затем стало сложно из-за темноты, осадков и рельефа. Позднее стало известно, что четыре команды спасателей подошли к месту предположительной посадки вертолета.