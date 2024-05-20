РФ не получала сигналов Ирана с просьбами о помощи в расследовании гибели Раиси

По словам представителя Кремля, после этого президент РФ поручил подготовить специальную группировку, включающую 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, группу «Центрспаса» и особую группу «Лидер», которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции. Также был подготовлен высокогорный вертолет и два самолета: один самолет с личным составом и второй – для перевозки вертолета, а также система беспилотной авиации. Они экстренно вылетели в сторону Тебриза. К вылету также были готовы еще два вертолета.