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РФ не получала сигналов Ирана с просьбами о помощи в расследовании гибели Раиси

Ведомости

От Ирана не поступало никаких сигналов с просьбой привлечь российские спецслужбы к расследованию причин катастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало. Второе – традиции похорон тоже не предусматривают каких-то с участием международных представителей церемоний. Поэтому тоже какой-то информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем», – пояснил Песков.

Песков также рассказал, что тревожная информация из Тегерана начала поступать в Кремль поздним вечером 19 мая. Путин в присутствии министра обороны России Андрея Белоусова, министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и советника президента Игоря Левитина побеседовал с послом Ирана в Москве Каземом Джалали.

По словам представителя Кремля, после этого президент РФ поручил подготовить специальную группировку, включающую 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, группу «Центрспаса» и особую группу «Лидер», которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции. Также был подготовлен высокогорный вертолет и два самолета: один самолет с личным составом и второй – для перевозки вертолета, а также система беспилотной авиации. Они экстренно вылетели в сторону Тебриза. К вылету также были готовы еще два вертолета.

Когда первый борт подлетал к Тебризу, появилась информация о том, что вертолет с погибшим Раиси найден. Российские самолеты развернулись и вернулись в точку вылета.

«Но тем не менее президент Путин, как вы знаете, направил телеграмму соболезнования Ирану, верховному руководителю Исламской республики Иран, и выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, которая унесла жизни членов руководства страны», – пояснил Песков.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Поисковая операция в горах продолжалась более 12 часов, поиски затруднялись из-за сложных погодных условий. В этот день Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Два спецборта МЧС вылетели из Москвы ночью 20 мая.

20 мая спасатели нашли место падения вертолета. Гибель Раиси подтвердил вице-президент исламской республики Мохсен Мансури. На борту также находились иранский министр иностранных дел, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они признаны погибшими. В общей сложности погибли не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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