Небензя заявил, что мирное урегулирование на Украине все еще возможно

На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Россия на конференцию не приглашена. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров, а страны Запада несправедливо обвиняют Москву в неготовности к диалогу.