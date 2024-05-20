Небензя заявил, что мирное урегулирование на Украине все еще возможно
Мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя также обратил внимание, что большая часть денежных средств, которая выделяется Киеву, будет вложена в оборонные компании США – с начала конфликта капитализация производителей оружия США растет. По словам постпреда, Украину превратили в полигон для испытания оружия, а страны Запада поощряют удары по территории России.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Россия на конференцию не приглашена. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров, а страны Запада несправедливо обвиняют Москву в неготовности к диалогу.