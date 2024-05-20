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Небензя заявил, что мирное урегулирование на Украине все еще возможно

Ведомости

Мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя также обратил внимание, что большая часть денежных средств, которая выделяется Киеву, будет вложена в оборонные компании США – с начала конфликта капитализация производителей оружия США растет. По словам постпреда, Украину превратили в полигон для испытания оружия, а страны Запада поощряют удары по территории России.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Россия на конференцию не приглашена. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров, а страны Запада несправедливо обвиняют Москву в неготовности к диалогу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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