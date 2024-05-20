Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о сложении полномочий Ямпольской
21 мая депутаты Госдумы на пленарном заседании должны будут рассмотреть проект постановления, подготовленный комиссией по мандатным вопросам, о досрочном прекращении полномочий главы комитета по культуре Елены Ямпольской. Это следует из повестки Совета нижней палаты.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Ямпольской Елены Александровны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия", 14 мая 2024 г. на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента РФ», – говорится в документе.
Ямпольская заняла должность советника президента. По словам Дмитрия Пескова – пресс-секретаря главы государства – Ямпольская будет под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики.