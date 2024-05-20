Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о сложении полномочий Ямпольской

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Ямпольской Елены Александровны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия", 14 мая 2024 г. на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента РФ», – говорится в документе.