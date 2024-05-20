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Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о сложении полномочий Ямпольской

Ведомости

21 мая депутаты Госдумы на пленарном заседании должны будут рассмотреть проект постановления, подготовленный комиссией по мандатным вопросам, о досрочном прекращении полномочий главы комитета по культуре Елены Ямпольской. Это следует из повестки Совета нижней палаты.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Ямпольской Елены Александровны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия", 14 мая 2024 г. на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента РФ», – говорится в документе.

Ямпольская заняла должность советника президента. По словам Дмитрия Пескова – пресс-секретаря главы государства – Ямпольская будет под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко привлекаться к теме молодежной политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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