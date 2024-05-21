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Путин провел встречу с главой Калмыкии Хасиковым

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Глава региона доложил об экономических показателях, инструментах развития промышленности и сельского хозяйства, поддержке участников спецоперации.

Путин отметил, что перед очередными выборами регион продемонстировал хорошие тенденции, по его словам, «они очевидны». Хасиков в ответ сообщил, что главное в этом вопросе – «поддержка народа Калмыкии».

Глава региона рассказал, что с первых дней спецоперации в Калмыкии определились лидеры, которые теперь занимают ряд руководящих должностей. Он также отметил консолидацию жителей региона, их плоченность и нацеленность на победу. По его словам, жители Калмыкии «с большим энтузиазмом едут помогать жителям района-побратима» – Антрацитовского района ЛНР. Десятки человек подали заявки для участия в проекте «Время героев», воспользовавшись «колоссальнейшей возможностью».

«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», – прокомментировал Путин.

По словам Хасикова, в 2025 г. Калмыкия примет III Международный буддийский форум, «куда приедут все буддисты мира». Он пригласил Путина посетить этот форум.

«Россия – большой дом, в котором живут все народы нашей великой страны, и мы все – одна большая семья, и все задачи нам по плечу», – добавил Хасиков.

В марте Хасиков встретился с советником президента РФ Антоном Кобяковым.  Встреча была посвящена реализации ключевых проектов и программ, призванных создать долгосрочную основу структурного развития экономики Калмыкии и Прикаспийского региона. На встрече, в частности, шла речь о развитии механизмов продвижения традиционных ценностей и межконфессиональных диалоговых инициатив российского буддизма в рамках Международного форума «Россия - исламский мир: KazanForum», а также на полях Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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