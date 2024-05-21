Путин провел встречу с главой Калмыкии Хасиковым
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Глава региона доложил об экономических показателях, инструментах развития промышленности и сельского хозяйства, поддержке участников спецоперации.
Путин отметил, что перед очередными выборами регион продемонстировал хорошие тенденции, по его словам, «они очевидны». Хасиков в ответ сообщил, что главное в этом вопросе – «поддержка народа Калмыкии».
Глава региона рассказал, что с первых дней спецоперации в Калмыкии определились лидеры, которые теперь занимают ряд руководящих должностей. Он также отметил консолидацию жителей региона, их плоченность и нацеленность на победу. По его словам, жители Калмыкии «с большим энтузиазмом едут помогать жителям района-побратима» – Антрацитовского района ЛНР. Десятки человек подали заявки для участия в проекте «Время героев», воспользовавшись «колоссальнейшей возможностью».
«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», – прокомментировал Путин.
По словам Хасикова, в 2025 г. Калмыкия примет III Международный буддийский форум, «куда приедут все буддисты мира». Он пригласил Путина посетить этот форум.
«Россия – большой дом, в котором живут все народы нашей великой страны, и мы все – одна большая семья, и все задачи нам по плечу», – добавил Хасиков.
В марте Хасиков встретился с советником президента РФ Антоном Кобяковым. Встреча была посвящена реализации ключевых проектов и программ, призванных создать долгосрочную основу структурного развития экономики Калмыкии и Прикаспийского региона. На встрече, в частности, шла речь о развитии механизмов продвижения традиционных ценностей и межконфессиональных диалоговых инициатив российского буддизма в рамках Международного форума «Россия - исламский мир: KazanForum», а также на полях Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума.