Путин провел встречу с главой Калмыкии Хасиковым

Глава региона рассказал, что с первых дней спецоперации в Калмыкии определились лидеры, которые теперь занимают ряд руководящих должностей. Он также отметил консолидацию жителей региона, их плоченность и нацеленность на победу. По его словам, жители Калмыкии «с большим энтузиазмом едут помогать жителям района-побратима» – Антрацитовского района ЛНР. Десятки человек подали заявки для участия в проекте «Время героев», воспользовавшись «колоссальнейшей возможностью».