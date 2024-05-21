Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кадыров сообщил о назначении его сына Ахмата министром спорта Чечни

Ведомости

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром физической культуры и спорта республики. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Он написал, что в органах муниципальной и исполнительной власти Чечни произошли кадровые изменения. Об этом на заседании кабинета министров объявил и. о. председателя правительства республики Иса Тумхаджиев.

«Так, на должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров», – сообщил глава Чечни.

Кадыров уточнил, что Иса Ибрагимов, ранее занимавший этот пост, переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. Рамзан Висмурадов возглавит министерство республики по делам молодежи, а Темирлан Хучиев представлен на пост министра промышленности и энергетики ЧР.

Кроме того, Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев рекомендованы на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов соответственно. Они приступят к исполнению своих обязанностей после одобрения, предусмотренного законодательством.

Кадыров выразил уверенность, что каждый из назначенных полностью оправдает оказанное доверие. Он подчеркнул, что все они являются достойными членами команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым, и их главной задачей является служение во благо России и всего чеченского народа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных