Кадыров сообщил о назначении его сына Ахмата министром спорта Чечни

Кадыров выразил уверенность, что каждый из назначенных полностью оправдает оказанное доверие. Он подчеркнул, что все они являются достойными членами команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым, и их главной задачей является служение во благо России и всего чеченского народа.