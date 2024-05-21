Кадыров сообщил о назначении его сына Ахмата министром спорта Чечни
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром физической культуры и спорта республики. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.
Он написал, что в органах муниципальной и исполнительной власти Чечни произошли кадровые изменения. Об этом на заседании кабинета министров объявил и. о. председателя правительства республики Иса Тумхаджиев.
«Так, на должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров», – сообщил глава Чечни.
Кадыров уточнил, что Иса Ибрагимов, ранее занимавший этот пост, переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни. Рамзан Висмурадов возглавит министерство республики по делам молодежи, а Темирлан Хучиев представлен на пост министра промышленности и энергетики ЧР.
Кроме того, Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев рекомендованы на посты глав Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов соответственно. Они приступят к исполнению своих обязанностей после одобрения, предусмотренного законодательством.
Кадыров выразил уверенность, что каждый из назначенных полностью оправдает оказанное доверие. Он подчеркнул, что все они являются достойными членами команды, основанной первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым, и их главной задачей является служение во благо России и всего чеченского народа.