Первое изъятие доходов от замороженных активов России состоится в июле
Первое изъятие доходов от замороженных активов России в пользу Украины состоится в июле текущего года, сообщила Еврокомиссия (ЕК).
«Комиссия приветствует официальное решение, принятое в cовете по общим вопросам по предложению об использовании доходов от замороженных российских активов для Украины. <...> Ресурсы будут доступны для поддержки Украины с июля 2024 г. с выплатами раз в два года», – указано в сообщении ведомства.
Сообщается, что в течение года 90% средств будет направлено на поставку военной помощи Киеву, а остальные 10% – в бюджет ЕС. В рамках доли бюджета ЕС все ассигнования будут направлены в Фонд Украины. Распределение финансов будет ежегодно пересматриваться ЕС, первый пересмотр состоится к 1 января 2025 г.
Сообщается, что ЕС предоставит Украине чистую прибыль от российских активов, полученную европейскими депозитариями с 15 февраля 2024 г.
Российские активы были заморожены после начала спецоперации России на Украине. В западных юрисдикциях, в частности, были заблокированы активы ЦБ и российских предпринимателей. Москва считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права.