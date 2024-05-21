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Первое изъятие доходов от замороженных активов России состоится в июле

Ведомости

Первое изъятие доходов от замороженных активов России в пользу Украины состоится в июле текущего года, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

«Комиссия приветствует официальное решение, принятое в cовете по общим вопросам по предложению об использовании доходов от замороженных российских активов для Украины. <...> Ресурсы будут доступны для поддержки Украины с июля 2024 г. с выплатами раз в два года», – указано в сообщении ведомства.

Сообщается, что в течение года 90% средств будет направлено на поставку военной помощи Киеву, а остальные 10% – в бюджет ЕС. В рамках доли бюджета ЕС все ассигнования будут направлены в Фонд Украины. Распределение финансов будет ежегодно пересматриваться ЕС, первый пересмотр состоится к 1 января 2025 г.

Сообщается, что ЕС предоставит Украине чистую прибыль от российских активов, полученную европейскими депозитариями с 15 февраля 2024 г.

Российские активы были заморожены после начала спецоперации России на Украине. В западных юрисдикциях, в частности, были заблокированы активы ЦБ и российских предпринимателей. Москва считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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