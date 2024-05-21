Первое изъятие доходов от замороженных активов России состоится в июле

«Комиссия приветствует официальное решение, принятое в cовете по общим вопросам по предложению об использовании доходов от замороженных российских активов для Украины. <...> Ресурсы будут доступны для поддержки Украины с июля 2024 г. с выплатами раз в два года», – указано в сообщении ведомства.