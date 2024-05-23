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Король Бахрейна поблагодарил Путина за приглашение и гостеприимство

Ведомости

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа высоко оценил гостеприимство во время визита в Москву и заявил, что оно навсегда останется в памяти.

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна длинную версию лимузина Аurus, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он не уточнил, что в ответ получил президент РФ.

Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил главу России за приглашение и отметил, что Москва приветствовала его визит. По его словам, такое гостеприимство никогда не забывается.

22 мая король Бахрейна прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры между главами государств состоялись 23 мая. По итогам встречи был подписан ряд документов: о сотрудничестве в сфере культуры на 2024–2027 гг., а также меморандумы о взаимопонимании между ведомствами в области транспорта и транзита, о сотрудничестве по фармацевтической и медицинской промышленности.

23 мая также прошла встреча спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко с королем Бахрейна. Она отметила новый мощный импульс в комплексе двусторонних отношений между двумя странами.

Это третий с 2008 г. визит Хамада бен Исы Аль Халифы в Москву, в последний раз король посещал Россию в 2016 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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