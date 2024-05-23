Король Бахрейна поблагодарил Путина за приглашение и гостеприимство

22 мая король Бахрейна прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры между главами государств состоялись 23 мая. По итогам встречи был подписан ряд документов: о сотрудничестве в сфере культуры на 2024–2027 гг., а также меморандумы о взаимопонимании между ведомствами в области транспорта и транзита, о сотрудничестве по фармацевтической и медицинской промышленности.