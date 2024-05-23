Король Бахрейна поблагодарил Путина за приглашение и гостеприимство
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа высоко оценил гостеприимство во время визита в Москву и заявил, что оно навсегда останется в памяти.
Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна длинную версию лимузина Аurus, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он не уточнил, что в ответ получил президент РФ.
Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил главу России за приглашение и отметил, что Москва приветствовала его визит. По его словам, такое гостеприимство никогда не забывается.
22 мая король Бахрейна прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры между главами государств состоялись 23 мая. По итогам встречи был подписан ряд документов: о сотрудничестве в сфере культуры на 2024–2027 гг., а также меморандумы о взаимопонимании между ведомствами в области транспорта и транзита, о сотрудничестве по фармацевтической и медицинской промышленности.
23 мая также прошла встреча спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко с королем Бахрейна. Она отметила новый мощный импульс в комплексе двусторонних отношений между двумя странами.
Это третий с 2008 г. визит Хамада бен Исы Аль Халифы в Москву, в последний раз король посещал Россию в 2016 г.