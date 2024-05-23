Посол США в России посетила Гершковича в СИЗО
Посол США в России Линн Трейси посетила американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщается в Telegram-канале посольства США в Москве.
Посольство отмечает, что Гершкович по-прежнему находится в СИЗО «Лефортово» и сохраняет позитивный настрой, ожидая начала судебного процесса.
Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. Как сообщили в ФСБ, он собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро издания и освещает события в России.
7 апреля 2023 г. ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения безосновательными и призвала освободить Гершковича. 26 марта 2024 г. суд продлил ему арест до 30 июня.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы используют журналистов в качестве своих агентов вопреки законам. По ее словам, Гершкович «мог написать о террористических обстрелах российских городов», если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью.