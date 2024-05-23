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Посол США в России посетила Гершковича в СИЗО

Ведомости

Посол США в России Линн Трейси посетила американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщается в Telegram-канале посольства США в Москве.

Посольство отмечает, что Гершкович по-прежнему находится в СИЗО «Лефортово» и сохраняет позитивный настрой, ожидая начала судебного процесса.

Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. Как сообщили в ФСБ, он собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро издания и освещает события в России.

7 апреля 2023 г. ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения безосновательными и призвала освободить Гершковича. 26 марта 2024 г. суд продлил ему арест до 30 июня.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы используют журналистов в качестве своих агентов вопреки законам. По ее словам, Гершкович «мог написать о террористических обстрелах российских городов», если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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