Посол США в России посетила Гершковича в СИЗО

Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. Как сообщили в ФСБ, он собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро издания и освещает события в России.