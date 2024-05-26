«Хамас» не получал информации от посредников о возобновлении переговоров
Радикальная палестинская группировка «Хамас» еще не получила от посредников информации о возобновлении переговоров об установлении перемирия в секторе Газа, заявил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк в своем Telegram-канале.
«Очевидно, что требуется постоянное и полное прекращение агрессии во всем секторе Газа, а не только в Рафахе. Это то, чего ждет наш народ», – уточнил представитель «Хамаса».
По его словам, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху несет ответственность за гибель израильских заложников, удерживаемых в Газе.
18 мая телерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источники, что переговоры об обмене пленными между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» приостановлены из-за разногласий сторон.
Главным условием посредников Египта и Катара стало окончание военных действий в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Позиции сторон расходятся в отношении термина «конец войны» и требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать группировка.
Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.
25 мая Bloomberg и Reuters сообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН.