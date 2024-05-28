Главы МИД ЕС впервые обсудили санкции против Израиля

По его словам, на встрече был выражен «четкий консенсус» о необходимости поддерживать международные гуманитарно-правовые институты. Он добавил, что санкции против Израиля могут быть введены, если власти страны не выполнят предписание Международного суда ООН и не откажутся от операции в Рафахе.