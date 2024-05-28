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Главы МИД ЕС впервые обсудили санкции против Израиля

Ведомости

Министры иностранных дел ЕС впервые обсудили вопрос о введении санкций против Израиля. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин, передает Politico.

«Впервые на встрече ЕС я стал свидетелем серьезной дискуссии о санкциях и [обсуждения] вопросов “а что, если”», – сказал Мартин.

По его словам, на встрече был выражен «четкий консенсус» о необходимости поддерживать международные гуманитарно-правовые институты. Он добавил, что санкции против Израиля могут быть введены, если власти страны не выполнят предписание Международного суда ООН и не откажутся от операции в Рафахе.

Одним из итогов встречи стало решение созвать заседание совета ассоциации ЕС – Израиль, на которой страны ЕС выразили серьезную обеспокоенность по поводу действий Израиля и призвали власти страны выполнить постановление суда.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Израиль обязали отчитаться перед судом обо всех мерах, принятых для исполнения постановления, в течение одного месяца.

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Анегби заявил, что военные продолжат наступление на Рафах, несмотря на постановление суда. По его словам, Израиль «не совершал геноцид и не будет совершать геноцид».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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