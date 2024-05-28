Главы МИД ЕС впервые обсудили санкции против Израиля
Министры иностранных дел ЕС впервые обсудили вопрос о введении санкций против Израиля. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин, передает Politico.
«Впервые на встрече ЕС я стал свидетелем серьезной дискуссии о санкциях и [обсуждения] вопросов “а что, если”», – сказал Мартин.
По его словам, на встрече был выражен «четкий консенсус» о необходимости поддерживать международные гуманитарно-правовые институты. Он добавил, что санкции против Израиля могут быть введены, если власти страны не выполнят предписание Международного суда ООН и не откажутся от операции в Рафахе.
Одним из итогов встречи стало решение созвать заседание совета ассоциации ЕС – Израиль, на которой страны ЕС выразили серьезную обеспокоенность по поводу действий Израиля и призвали власти страны выполнить постановление суда.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Израиль обязали отчитаться перед судом обо всех мерах, принятых для исполнения постановления, в течение одного месяца.
Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Анегби заявил, что военные продолжат наступление на Рафах, несмотря на постановление суда. По его словам, Израиль «не совершал геноцид и не будет совершать геноцид».