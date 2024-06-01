Госдеп прокомментировал ситуацию вокруг легитимности Зеленского
США продолжают считать Владимира Зеленского лидером Украины, в последнее время позиция Вашингтона в данном вопросе не изменилась, передает «РИА Новости» со ссылкой на американский госдепартамент.
«Мы отсылаем вас к комментариям представителя [госдепа Мэттью] Миллера от 25 марта», – ответили агентству на вопрос о позиции США по поводу легитимности Зеленского после истечения его конституционных полномочий.
В тот день Миллер заявил, что США считают, что вопрос легитимности Зеленского должен решаться населением Украины, однако проведение выборов во время вооруженного конфликта является сложным.
Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 г. Тогда инаугурация главы государства состоялась бы в мае. Но власти Украины отменили голосование, сославшись на военное положение и мобилизацию. Полномочия Зеленского фактически истекли 20 мая.
24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он. 28 мая он уточнил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.