Госдеп прокомментировал ситуацию вокруг легитимности Зеленского

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он. 28 мая он уточнил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.