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Госдеп прокомментировал ситуацию вокруг легитимности Зеленского

Ведомости

США продолжают считать Владимира Зеленского лидером Украины, в последнее время позиция Вашингтона в данном вопросе не изменилась, передает «РИА Новости» со ссылкой на американский госдепартамент.

«Мы отсылаем вас к комментариям представителя [госдепа Мэттью] Миллера от 25 марта», – ответили агентству на вопрос о позиции США по поводу легитимности Зеленского после истечения его конституционных полномочий.

В тот день Миллер заявил, что США считают, что вопрос легитимности Зеленского должен решаться населением Украины, однако проведение выборов во время вооруженного конфликта является сложным.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 г. Тогда инаугурация главы государства состоялась бы в мае. Но власти Украины отменили голосование, сославшись на военное положение и мобилизацию. Полномочия Зеленского фактически истекли 20 мая.

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он. 28 мая он уточнил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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