Володин: Зеленский захватил власть на Украине

28 мая он уточнил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. Путин отметил, что отсутствие выборов на Украине в период военного положения не означает продления президентского срока. Он сослался на ст. 111 Конституции Украины, в которой говорится, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента.