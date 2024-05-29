Володин: Зеленский захватил власть на Украине
Продление полномочий президента Украины Владимира Зеленского противоречит конституции страны и является захватом власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное – государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», – подчеркнул Володин.
Российский политик также обратил внимание, что заключенные с Зеленским международные соглашения и договоры не будут иметь юридической силы. По мнению Володина, в будущем это несет для зарубежных стран риски невозврата денег и «многие другие проблемы».
Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 г. Тогда инаугурация главы государства состоялась бы в мае. Но власти Украины отменили голосование, сославшись на военное положение и мобилизацию. Полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского фактически истекли 20 мая.
24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он.
28 мая он уточнил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. Путин отметил, что отсутствие выборов на Украине в период военного положения не означает продления президентского срока. Он сослался на ст. 111 Конституции Украины, в которой говорится, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента.
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в ответ подчеркнул, что Зеленский будет оставаться президентом Украины до завершения военного положения в стране.