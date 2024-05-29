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Володин: Зеленский захватил власть на Украине

Ведомости

Продление полномочий президента Украины Владимира Зеленского противоречит конституции страны и является захватом власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное – государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», – подчеркнул Володин.

Российский политик также обратил внимание, что заключенные с Зеленским международные соглашения и договоры не будут иметь юридической силы. По мнению Володина, в будущем это несет для зарубежных стран риски невозврата денег и «многие другие проблемы».

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 г. Тогда инаугурация главы государства состоялась бы в мае. Но власти Украины отменили голосование, сославшись на военное положение и мобилизацию. Полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского фактически истекли 20 мая.

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он.

28 мая он уточнил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. Путин отметил, что отсутствие выборов на Украине в период военного положения не означает продления президентского срока. Он сослался на ст. 111 Конституции Украины, в которой говорится, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в ответ подчеркнул, что Зеленский будет оставаться президентом Украины до завершения военного положения в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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