ЦИК и Минюст подписали письмо о проверке участников выборов на статус иноагента
Центральная избирательная комиссия и Министерство юстиции РФ подписали совместное письмо о проверках участников выборов на наличие статуса иноагента или причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, проверки будут проводиться на выборах кандидатов в члены избирательных комиссий всех уровней, доверенных лиц кандидатов, доверенных кандидатов избирательных объединений, уполномоченных представителей, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов.
Документ дополняет закон «Об основных гарантиях избирательских прав и права на участие в референдуме граждан России». Поправки устанавливают ограничения на участие в выборах для иноагентов и лиц, которые причастны к деятельности экстремистских и террористических организаций.
Депутатов всех уровней, сенаторов, губернаторов и мэров будут лишать их полномочий, если они стали иностранными агентами, а до регистрации на выборах в качестве кандидата лицо должно прекратить статус иностранного агента.