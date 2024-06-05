Лавров получил высшую госнаграду Буркина-Фасо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил высшую государственную награду Буркина-Фасо от президента переходного периода страны Ибрагима Траоре. Об этом сообщил МИД России.
Лавров посетил столицу Буркина-Фасо – Уагадугу 4 июня. Во время своего визита глава российского МИДа отметил, что стране удалось быстро и эффективно возобновить деятельность посольства России. Он добавил, что Россия планирует дополнительно поставлять в Буркина-Фасо продукцию военного назначения.
5 июня Лавров в рамках турне по Африке впервые в истории прибыл в Чад. Его самолет приземлился в Нджамене. Глава МИДа планирует провести переговоры с руководством государства.