Пентагон: конфликт на Украине вступил в ключевую стадию
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО.
«Наступил ключевой момент, и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений», – подчеркнул Остин (цитата по «РИА Новости».
Глава Пентагона призвал союзников США нарастить усилия по поставкам оружия Украине. Он добавил, что при одобрении отправок вооружений еще потребуется время, прежде чем оружие будет доставлено на Украину.
14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине.
12 июня Столтенберг предупредил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.