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Пентагон: конфликт на Украине вступил в ключевую стадию

Ведомости

Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО.

«Наступил ключевой момент, и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений», – подчеркнул Остин (цитата по «РИА Новости».

Глава Пентагона призвал союзников США нарастить усилия по поставкам оружия Украине. Он добавил, что при одобрении отправок вооружений еще потребуется время, прежде чем оружие будет доставлено на Украину.

14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине.

12 июня Столтенберг предупредил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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