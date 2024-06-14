Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Болгария передаст Украине дополнительное вооружение

Ведомости

Министерство обороны Болгарии готово предоставить Украине военную технику, которая не используется вооруженными силами страны, заявил журналистам болгарский министр обороны Атанас Запрянов по итогам заседания глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Министр обратил внимание, что правительство Болгарии работает над поставкой очередного пакета помощи Украине. Промышленность страны работает в полную силу, увеличиваются рабочие смены, ведется торговля с другими странами, не только с Украиной, отметил Запрянов.

«Помощь Украине никогда не была обязательной, это суверенное право каждой страны», – подчеркнул министр обороны Болгарии.

Он уточнил, что большинство стран – членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс. По словам министра, НАТО не хочет эскалации конфликта на Украине.

12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, поставки оружия Украине будут обязательными для стран альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Столтенберг добавил, что министры обороны НАТО не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине на заседании в Брюсселе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных