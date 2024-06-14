Болгария передаст Украине дополнительное вооружение
Министерство обороны Болгарии готово предоставить Украине военную технику, которая не используется вооруженными силами страны, заявил журналистам болгарский министр обороны Атанас Запрянов по итогам заседания глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.
Министр обратил внимание, что правительство Болгарии работает над поставкой очередного пакета помощи Украине. Промышленность страны работает в полную силу, увеличиваются рабочие смены, ведется торговля с другими странами, не только с Украиной, отметил Запрянов.
«Помощь Украине никогда не была обязательной, это суверенное право каждой страны», – подчеркнул министр обороны Болгарии.
Он уточнил, что большинство стран – членов НАТО поддерживают вступление Украины в альянс. По словам министра, НАТО не хочет эскалации конфликта на Украине.
12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, поставки оружия Украине будут обязательными для стран альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.
Столтенберг добавил, что министры обороны НАТО не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине на заседании в Брюсселе.