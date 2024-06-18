Владимир Путин прибыл в Якутск с рабочей поездкой

Подчеркивается, что президент встретится с участниками этих программ и деятелями культуры, которые выбрали работать на Дальнем Востоке. Кроме того, Путин пообщается с учащимися и студентами Высшей школы музыки. У президента также запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.