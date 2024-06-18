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Владимир Путин прибыл в Якутск с рабочей поездкой

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутск, где ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей региона, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский-2030"», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что президент встретится с участниками этих программ и деятелями культуры, которые выбрали работать на Дальнем Востоке. Кроме того, Путин пообщается с учащимися и студентами Высшей школы музыки. У президента также запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Путин должен был посетить Якутию еще в январе этого года, но поездка была отменена из-за нелетной погоды. Тогда президент впервые побывал на Чукотке. В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин заявил, что намерен добраться до Якутии весной или летом.

14 марта президент провел в режиме видеоконференции встречу с Айсеном Николаевым. Тогда Путин отмечал, что рабочая поездка в регион готовится. На встрече он предложил Николаеву определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления.

После Якутии российский лидер отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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