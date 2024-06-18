Владимир Путин прибыл в Якутск с рабочей поездкой
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутск, где ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей региона, сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава государства уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский-2030"», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что президент встретится с участниками этих программ и деятелями культуры, которые выбрали работать на Дальнем Востоке. Кроме того, Путин пообщается с учащимися и студентами Высшей школы музыки. У президента также запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Путин должен был посетить Якутию еще в январе этого года, но поездка была отменена из-за нелетной погоды. Тогда президент впервые побывал на Чукотке. В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин заявил, что намерен добраться до Якутии весной или летом.
14 марта президент провел в режиме видеоконференции встречу с Айсеном Николаевым. Тогда Путин отмечал, что рабочая поездка в регион готовится. На встрече он предложил Николаеву определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления.
После Якутии российский лидер отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам.