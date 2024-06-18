Путин обсудил с Силуановым строительство моста через Лену перед визитом в Якутию
Президент России Владимир Путин обсуждал с министром финансов Антоном Силуановым вопрос строительства моста через реку Лена в Якутии накануне визита в республику. Российский лидер рассказал об этом главе Якутии Айсену Николаеву, передает «РИА Новости».
Николаев доложил Путину, что благодаря постройке моста валовый продукт в республике вырастет на 3%, а прямые затраты бюджета снизятся на 4,7 млрд руб. Глава Якутии подчеркнул, что строительство объекта необходимо.
18 июня Путин прибыл в Якутск с рабочей поездкой. В республике президент ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей региона. Отмечалось, что президент уделит особое внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский-2030.