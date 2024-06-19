Небензя напомнил ООН о нарушении устава при участии в конференции по Украине
Россия сожалеет, что в конференции по Украине в Швейцарии приняли участие представители секретариата ООН. Это недопустимо в соответствии со ст.100 Устава организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя назвал конференцию попыткой «оживить мертвую лошадь». По его словам, для любого здравомыслящего наблюдателя было с самого начала очевидно, что она обречена на провал, потому что ее организаторы и вдохновители не думали мире. Единственной целью конференции было «выдвинуть Россию ультиматум якобы от лица международного сообщества».
В ст. 100 Устава ООН говорится, что при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед организацией. Каждый член ООН обязуется уважать международный характер обязанностей генсекретаря и секретариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 16 стран. Ирак и Иордания, а затем и Руанда отозвали свои подписи. Итоговую декларацию не стали подписывать ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что до 18 июня в список могут быть внесены изменения, если то или иное государство захочет отозвать свою подпись или присоединиться к документу.
В тексте коммюнике отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях, продовольственной безопасности. Пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г. на конференции не обсуждался.