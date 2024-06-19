Небензя напомнил ООН о нарушении устава при участии в конференции по Украине

В ст. 100 Устава ООН говорится, что при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед организацией. Каждый член ООН обязуется уважать международный характер обязанностей генсекретаря и секретариата и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей.