Путин передал северокорейскому православному храму икону «Троица»
Президент России Владимир Путин передал храму Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне в дар икону «Троица». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Настоятель храма иерей Владимир (Чан Мён Иль) рассказал Путину о строительстве церкви и отслужил краткий молебен.
О строительстве первого православного храма в столице КНДР в 2002 г. распорядился лично Ким Чен Ир. В 2006 г. храм освятил митрополит Смоленский и Калининградский, а сейчас патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он же рукоположил в сан священников выпускников Московской духовной семинарии диаконов Феодора Кима и Иоанна Ра.
Путин 18-19 июня посетил КНДР с официальным визитом. Это первая поездка Путина в Северную Корею с 2000 г. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран обменялись подарками. Путин подарил Киму еще один Aurus (первую машину президент РФ подарил лидеру КНДР в феврале), адмиральский кортик и чайный сервиз. Ким Чен Ын же вручил Путину подарки, «связанные с изображением президента». Помощник российского президента Юрий Ушаков добавил, что среди них есть несколько вариантов изображений, включая бюсты.