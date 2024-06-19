Путин передал северокорейскому православному храму икону «Троица»

Путин 18-19 июня посетил КНДР с официальным визитом. Это первая поездка Путина в Северную Корею с 2000 г. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран обменялись подарками. Путин подарил Киму еще один Aurus (первую машину президент РФ подарил лидеру КНДР в феврале), адмиральский кортик и чайный сервиз. Ким Чен Ын же вручил Путину подарки, «связанные с изображением президента». Помощник российского президента Юрий Ушаков добавил, что среди них есть несколько вариантов изображений, включая бюсты.