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Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Ведомости

Возможность изменений в ядерной доктрине России связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Ханое, отвечая на вопрос, в каком случае Москва готова изменить свою Ядерную доктрину.

«Мы сейчас думаем о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», – сказал он.

Он отметил, что в западных странах сейчас идет разработка «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».

18 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину в связи с планами НАТО привести ядерные силы в состояние боевой готовности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 июня в интервью The Telegraph сообщил, что страны – члены альянса обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. Столтенберг счел опасной ситуацию, при которой «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

В Кремле заявили, что Путин внимательно относится к заявлениям главы НАТО о ядерном оружии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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