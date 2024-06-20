Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России
Возможность изменений в ядерной доктрине России связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Ханое, отвечая на вопрос, в каком случае Москва готова изменить свою Ядерную доктрину.
«Мы сейчас думаем о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», – сказал он.
Он отметил, что в западных странах сейчас идет разработка «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».
18 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину в связи с планами НАТО привести ядерные силы в состояние боевой готовности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 июня в интервью The Telegraph сообщил, что страны – члены альянса обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности. Столтенберг счел опасной ситуацию, при которой «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».
В Кремле заявили, что Путин внимательно относится к заявлениям главы НАТО о ядерном оружии.