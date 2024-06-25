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СК опубликовал итоги расследования крушения ИЛ-76 в Белгородской области

Самолет был сбит ракетой американского комплекса Patriot
Ведомости

Самолет Ил-76, который потерпел крушение 24 января в Белгородской области, был атакован зенитными управляемыми ракетами американского комплекса Patriot из Харьковской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Первая ракета поразила Ил-76 на высоте около 4000 м. После поэлементной выкладки фрагментов самолета выяснилось, что боевая часть ракеты взорвалась перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших.

По словам Петренко, следствие располагает сведениями о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении эти ракетные комплексы, и вместе с Минобороны РФ работает над установлением конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта.

24 января самолет Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром «Чкаловский» – Белгород, был сбит украинской стороной в 11:15 мск из района села Липцы Харьковской области (находится под контролем Украины), сообщало Минобороны РФ. СК России после крушения самолета возбудил уголовное дело о теракте. 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. В результате погибли 65 украинских военнослужащих, которые летели для обмена, три сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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