СК опубликовал итоги расследования крушения ИЛ-76 в Белгородской области

24 января самолет Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром «Чкаловский» – Белгород, был сбит украинской стороной в 11:15 мск из района села Липцы Харьковской области (находится под контролем Украины), сообщало Минобороны РФ. СК России после крушения самолета возбудил уголовное дело о теракте. 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. В результате погибли 65 украинских военнослужащих, которые летели для обмена, три сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа.