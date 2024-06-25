СК опубликовал итоги расследования крушения ИЛ-76 в Белгородской области

СК опубликовал итоги расследования крушения ИЛ-76 в Белгородской областиСамолет был сбит ракетой американского комплекса Patriot
Самолет Ил-76, который потерпел крушение 24 января в Белгородской области, был атакован зенитными управляемыми ракетами американского комплекса Patriot из Харьковской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Первая ракета поразила Ил-76 на высоте около 4000 м. После поэлементной выкладки фрагментов самолета выяснилось, что боевая часть ракеты взорвалась перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.
На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших.
По словам Петренко, следствие располагает сведениями о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении эти ракетные комплексы, и вместе с Минобороны РФ работает над установлением конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта.
24 января самолет Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром «Чкаловский» – Белгород, был сбит украинской стороной в 11:15 мск из района села Липцы Харьковской области (находится под контролем Украины), сообщало Минобороны РФ. СК России после крушения самолета возбудил уголовное дело о теракте. 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. В результате погибли 65 украинских военнослужащих, которые летели для обмена, три сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа.