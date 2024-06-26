Госдеп подтвердил смерть американского дипломата в Киеве
Госдепартамент подтвердил смерть атташе американского посольства в Киеве. Комментарий для СМИ дал официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«По нашему пониманию, он [сотрудник посольства США] умер от естественных причин», – сказал Миллер (цитата по «РИА Новости»).
Тело атташе посольства США обнаружили в номере в гостинице Hilton в Киеве 25 июня. Американский госслужащий приехал на Украину десятью днями ранее. На теле не было следов насилия. Украинское интернет-издание «Страна» сообщало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина страдал от повышенного уровня холестерина.
26 мая сообщалось, что посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ был найден мертвым. По информации местного издания Lankasara, дипломат скончался в своей резиденции в возрасте 53 лет.