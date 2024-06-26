Госдеп подтвердил смерть американского дипломата в Киеве

Тело атташе посольства США обнаружили в номере в гостинице Hilton в Киеве 25 июня. Американский госслужащий приехал на Украину десятью днями ранее. На теле не было следов насилия. Украинское интернет-издание «Страна» сообщало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина страдал от повышенного уровня холестерина.