Путин отметил добрые отношения между РФ и Конго на встрече с Сассу-Нгессо

Президент добавил, что торгово-экономические отношения между странами в последнее время заметно развиваются. Он подчеркнул, что Сассу-Нгессо прикладывает усилия для того, чтобы Россия и Конго взаимодействовали практически по всем направлениям. Путин поблагодарил африканского лидера за совместную работу и сообщил, что очень рад видеть его в России.