Путин отметил добрые отношения между РФ и Конго на встрече с Сассу-Нгессо

Путин отметил добрые отношения между РФ и Конго на встрече с Сассу-НгессоЛидер Конго надеется на тесное сотрудничество с РФ в течение следующих 60 лет
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что между Россией и Конго сложились добрые отношения.
«Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений», – сказал глава государства, обращаясь к Сассу-Нгессо. Путин подчеркнул, что глава Конго посещал страну еще во времена СССР.
Президент добавил, что торгово-экономические отношения между странами в последнее время заметно развиваются. Он подчеркнул, что Сассу-Нгессо прикладывает усилия для того, чтобы Россия и Конго взаимодействовали практически по всем направлениям. Путин поблагодарил африканского лидера за совместную работу и сообщил, что очень рад видеть его в России.
Сассу-Нгессо, в свою очередь, назвал отношения между странами дружескими и поблагодарил народ России за гостеприимство. Глава Конго отметил, что РФ поддерживает контакты со странами Африки в целом, что помогло им выйти в период подъема и бороться с колонизацией за освобождение. Он выразил признательность России за помощь в этом.
По словам Сассу-Нгессо, встреча глав государств проходит «в сложном международном контексте». Он отметил стойкость России и подчеркнул, что именно во времена тяжелых испытаний РФ и Конго должны укреплять связи друг с другом. Переговоры с российской стороной направлены на усиление сотрудничества в сферах экономики, финансов, обороны и безопасности, сообщил глава Конго. Он выразил надежду, что государства будут тесно взаимодействовать в течение следующих 60 лет.
«Мы прибыли сюда, чтобы отметить 60-летие установления отношений между нашими странами, изучить возможности выхода на новый уровень и заложить основу для прочного сотрудничества на грядущие 60 лет», – сказал он.
До встречи с президентом России Сассу-Нгессо возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 27 июня Путин также наградил президента Конго Орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между странами.
Президент Конго прибыл в Москву 25 июня, лидер африканской страны пробудет в России до 29 июня. Последний раз Сассу-Нгессо посещал Россию во время саммита «Россия – Африка» 27-28 июля 2023 г. Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла по завершении саммита 29 июля. В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.