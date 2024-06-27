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Путин отметил добрые отношения между РФ и Конго на встрече с Сассу-Нгессо

Лидер Конго надеется на тесное сотрудничество с РФ в течение следующих 60 лет
Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что между Россией и Конго сложились добрые отношения.

«Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений», – сказал глава государства, обращаясь к Сассу-Нгессо. Путин подчеркнул, что глава Конго посещал страну еще во времена СССР.

Президент добавил, что торгово-экономические отношения между странами в последнее время заметно развиваются. Он подчеркнул, что Сассу-Нгессо прикладывает усилия для того, чтобы Россия и Конго взаимодействовали практически по всем направлениям. Путин поблагодарил африканского лидера за совместную работу и сообщил, что очень рад видеть его в России.

Сассу-Нгессо, в свою очередь, назвал отношения между странами дружескими и поблагодарил народ России за гостеприимство. Глава Конго отметил, что РФ поддерживает контакты со странами Африки в целом, что помогло им выйти в период подъема и бороться с колонизацией за освобождение. Он выразил признательность России за помощь в этом.

По словам Сассу-Нгессо, встреча глав государств проходит «в сложном международном контексте». Он отметил стойкость России и подчеркнул, что именно во времена тяжелых испытаний РФ и Конго должны укреплять связи друг с другом. Переговоры с российской стороной направлены на усиление сотрудничества в сферах экономики, финансов, обороны и безопасности, сообщил глава Конго. Он выразил надежду, что государства будут тесно взаимодействовать в течение следующих 60 лет.

«Мы прибыли сюда, чтобы отметить 60-летие установления отношений между нашими странами, изучить возможности выхода на новый уровень и заложить основу для прочного сотрудничества на грядущие 60 лет», – сказал он.

До встречи с президентом России Сассу-Нгессо возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 27 июня Путин также наградил президента Конго Орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между странами.

Президент Конго прибыл в Москву 25 июня, лидер африканской страны пробудет в России до 29 июня. Последний раз Сассу-Нгессо посещал Россию во время саммита «Россия – Африка» 27-28 июля 2023 г. Личная встреча Путина и Сассу-Нгессо прошла по завершении саммита 29 июля. В 2024 г. Россия и Конго отмечают 60-ю годовщину установления дипломатических отношений. Они были установлены 16 марта 1964 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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