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Генпрокурор Миссури подал в суд на штат Нью-Йорк из-за преследования Трампа

Ведомости

Генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли подал иск в Верховный суд против штата Нью-Йорк. Он утверждает, что штат нарушил конституционное право миссурийцев на получение информации от экс-президента США Дональда Трампа перед выборами главы государства, передает Fox News.

«Незаконное преследование, запрет и приговор Трампа в Нью-Йорке подорвали его способность вести президентскую кампанию, что лишило жителей Миссури возможности услышать его и отдать полностью осознанный голос за кандидата в президенты за несколько месяцев до выборов», – сказано в иске.

Бейли требует признать, что ограничения на возможность Трампа вести предвыборную кампанию являются вмешательством в выборы главы государства, отменить распоряжения о запрете на ведение президентской кампании и приостановить вынесение ему приговора до окончания выборов.

«Эта юридическая война отравляет американскую демократию. Американский народ должен иметь возможность участвовать в президентских выборах без вмешательства Нью-Йорка», – подчеркнул генпрокурор.

По его словам, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинения против Трампа, чтобы поддержать предвыборную кампанию дейсвующего президента США Джо Байдена и не допустить экс-главу США в Белый дом. В иске также утверждается, что судья Хуан Мерчан, наблюдавший за уголовным процессом в Нью-Йорке, нарушил правила судебной этики, пожертвовав на кампанию Байдена.

2 июля Мерчан заявил, что вынесет приговор Трампу 18 сентября. Изначально вынесение приговора планировали на 11 июля.

Газета The New York Times сообщила, что адвокаты Трампа попросили суд Нью-Йорка отменить вердикт присяжных от 30 мая в связи с решением Верховного суда по иммунитету от 1 июля. Прокуратура ответила, что считает эту просьбу безосновательной, но не возражает против переноса даты вынесения приговора.

30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По каждому из пунктов обвинения предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. В течение 30 дней после оглашения приговора бывший президент может подать апелляцию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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