Генпрокурор Миссури подал в суд на штат Нью-Йорк из-за преследования Трампа

30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По каждому из пунктов обвинения предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. В течение 30 дней после оглашения приговора бывший президент может подать апелляцию.