Генпрокурор Миссури подал в суд на штат Нью-Йорк из-за преследования Трампа
Генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли подал иск в Верховный суд против штата Нью-Йорк. Он утверждает, что штат нарушил конституционное право миссурийцев на получение информации от экс-президента США Дональда Трампа перед выборами главы государства, передает Fox News.
«Незаконное преследование, запрет и приговор Трампа в Нью-Йорке подорвали его способность вести президентскую кампанию, что лишило жителей Миссури возможности услышать его и отдать полностью осознанный голос за кандидата в президенты за несколько месяцев до выборов», – сказано в иске.
Бейли требует признать, что ограничения на возможность Трампа вести предвыборную кампанию являются вмешательством в выборы главы государства, отменить распоряжения о запрете на ведение президентской кампании и приостановить вынесение ему приговора до окончания выборов.
«Эта юридическая война отравляет американскую демократию. Американский народ должен иметь возможность участвовать в президентских выборах без вмешательства Нью-Йорка», – подчеркнул генпрокурор.
По его словам, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинения против Трампа, чтобы поддержать предвыборную кампанию дейсвующего президента США Джо Байдена и не допустить экс-главу США в Белый дом. В иске также утверждается, что судья Хуан Мерчан, наблюдавший за уголовным процессом в Нью-Йорке, нарушил правила судебной этики, пожертвовав на кампанию Байдена.
2 июля Мерчан заявил, что вынесет приговор Трампу 18 сентября. Изначально вынесение приговора планировали на 11 июля.
Газета The New York Times сообщила, что адвокаты Трампа попросили суд Нью-Йорка отменить вердикт присяжных от 30 мая в связи с решением Верховного суда по иммунитету от 1 июля. Прокуратура ответила, что считает эту просьбу безосновательной, но не возражает против переноса даты вынесения приговора.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По каждому из пунктов обвинения предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. В течение 30 дней после оглашения приговора бывший президент может подать апелляцию.