Новый премьер Великобритании провел телефонные переговоры с Нетаньяху и Аббасом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.
Стармер заявил Нетаньяху о приверженности Великобритании продолжать сотрудничество с Израилем «для сдерживания злонамеренных угроз». Он выразил надежду на дальнейшее углубление тесных отношений между двумя странами.
Британский премьер добавил, что ситуация на границе страны с Ливаном вызывает большую обеспокоенность. Он также указал на необходимость установления режима прекращения огня в секторе Газа, возвращения удерживаемых израильских заложников и увеличения объема гуманитарной помощи для жителей анклава. По его словам, урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно основываться на принципе сосуществования двух государств.
В телефонном разговоре с Аббасом Стармер указал на важность реформ и обеспечения международной легитимности Палестины. Он уточнил, что его позиция о том, что признание Палестины как суверенного государства поспособствует мирному процессу, не изменилась. Премьер-министр также проинформировал Аббаса о ближайших приоритетах, включая работу по прекращению огня в Газе, возвращению заложников, увеличению и ускорению поставок гуманитарной помощи.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.