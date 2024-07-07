Новый премьер Великобритании провел телефонные переговоры с Нетаньяху и Аббасом

В телефонном разговоре с Аббасом Стармер указал на важность реформ и обеспечения международной легитимности Палестины. Он уточнил, что его позиция о том, что признание Палестины как суверенного государства поспособствует мирному процессу, не изменилась. Премьер-министр также проинформировал Аббаса о ближайших приоритетах, включая работу по прекращению огня в Газе, возвращению заложников, увеличению и ускорению поставок гуманитарной помощи.