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Новый премьер Великобритании провел телефонные переговоры с Нетаньяху и Аббасом

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.

Стармер заявил Нетаньяху о приверженности Великобритании продолжать сотрудничество с Израилем «для сдерживания злонамеренных угроз». Он выразил надежду на дальнейшее углубление тесных отношений между двумя странами.

Британский премьер добавил, что ситуация на границе страны с Ливаном вызывает большую обеспокоенность. Он также указал на необходимость установления режима прекращения огня в секторе Газа, возвращения удерживаемых израильских заложников и увеличения объема гуманитарной помощи для жителей анклава. По его словам, урегулирование конфликта на Ближнем Востоке должно основываться на принципе сосуществования двух государств.

В телефонном разговоре с Аббасом Стармер указал на важность реформ и обеспечения международной легитимности Палестины. Он уточнил, что его позиция о том, что признание Палестины как суверенного государства поспособствует мирному процессу, не изменилась. Премьер-министр также проинформировал Аббаса о ближайших приоритетах, включая работу по прекращению огня в Газе, возвращению заложников, увеличению и ускорению поставок гуманитарной помощи.

5 июля о своей отставке объявил бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он также покинет должность лидера Консервативной партии. Новым премьер-министром официально стал лидер Лейбористской партии Стармер после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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