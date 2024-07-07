Париж готовится к беспорядкам после второго тура парламентских выборов

К погромам готовятся и сотрудники правоохранительных органов. В Париж стягиваются усиленные подразделения полиции и жандармерии. По всей стране около 30 000 полицейских обеспечивают безопасность в день голосования. В качестве превентивной меры парижская префектура запретила проведение массовых акций возле здания парламента. Сейчас никаких дополнительных мер по ограничению движения в районе здания национального собрания не принято.