Париж готовится к беспорядкам после второго тура парламентских выборов
Владельцы парижских магазинов и полиция приступили к подготовке к беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения итогов второго тура парламентских выборов во Франции. Об этом сообщил ТАСС.
В окнах элитных магазинов на главных улицах столицы установлены массивные стальные щиты. Витрины ряда ресторанов и офисов закрыты деревянными досками. По словам администраторов бутиков, такие меры предосторожности принимаются исключительно в свете возможных погромов, которые могут начаться после подведения итогов второго тура выборов.
К погромам готовятся и сотрудники правоохранительных органов. В Париж стягиваются усиленные подразделения полиции и жандармерии. По всей стране около 30 000 полицейских обеспечивают безопасность в день голосования. В качестве превентивной меры парижская префектура запретила проведение массовых акций возле здания парламента. Сейчас никаких дополнительных мер по ограничению движения в районе здания национального собрания не принято.
Ожидается, что протесты начнутся после оглашения итогов голосования в 20:00 (21:00 мск) на площади Республики. 1 июля протестующие уже выходили на эту площадь после того, как победу в первом туре парламентских выборов одержала партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы.
7 июля во Франции проходит второй тур парламентских выборов, избирательные участки работают с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 19:00 мск). В некоторых крупных городах избиратели смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (21:00 мск).
По данным МВД Франции, в ходе второго тура парламентских выборов в республике явка к полудню превысила 26%, что является рекордом с 1981 г. Такой результат превышает данные по явке в ходе первого тура, когда к полудню на участки пришли 25,9% избирателей.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Ле Пен «Национальное объединение» обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.