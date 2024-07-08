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Путин включил Голикову в состав Совета по межнациональным отношениям

Ведомости

Вице-премьер России Татьяна Голикова включена в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, говорится в подписанном президентом указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Из указа следует, что Голикова сменит вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Указом российского президента из состава совета исключен депутат Госдумы Геннадий Семигин.

Депутаты Госдумы 11 июня приняли постановление, освобождающее Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей.

22 мая стало известно, что фракция Госдумы «Справедливая Россия» решила освободить Семигина от занимаемой должности.

В думской фракции отметили, что это решение связано с конфликтом Семигина с военными корреспондентами. Один из источников «Ведомостей» рассказывал, что в мае 2024 г. депутаты фракции написали письмо лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, где раскритиковали иски Семигина к военкорам и попросили руководство фракции снять депутата с поста главы комитета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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