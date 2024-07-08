Путин включил Голикову в состав Совета по межнациональным отношениям
Вице-премьер России Татьяна Голикова включена в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, говорится в подписанном президентом указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Из указа следует, что Голикова сменит вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Указом российского президента из состава совета исключен депутат Госдумы Геннадий Семигин.
Депутаты Госдумы 11 июня приняли постановление, освобождающее Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей.
22 мая стало известно, что фракция Госдумы «Справедливая Россия» решила освободить Семигина от занимаемой должности.
В думской фракции отметили, что это решение связано с конфликтом Семигина с военными корреспондентами. Один из источников «Ведомостей» рассказывал, что в мае 2024 г. депутаты фракции написали письмо лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, где раскритиковали иски Семигина к военкорам и попросили руководство фракции снять депутата с поста главы комитета.