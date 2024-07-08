Путин включил Голикову в состав Совета по межнациональным отношениям

В думской фракции отметили, что это решение связано с конфликтом Семигина с военными корреспондентами. Один из источников «Ведомостей» рассказывал, что в мае 2024 г. депутаты фракции написали письмо лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, где раскритиковали иски Семигина к военкорам и попросили руководство фракции снять депутата с поста главы комитета.