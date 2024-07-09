CNN: в проекте декларации саммита вступление Украины в НАТО названо необратимым
Вступление Украины в НАТО будет названо необратимым в проекте декларации саммита альянса. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Собеседник телеканала сообщил, что Белый дом поддерживает использование этого слова в итоговом коммюнике при условии, что в документе также будет указано, что Украина должна продолжить работать над реформами. По его словам, ожидается, что окончательный вариант документа будет содержать такую формулировку.
Отмечается, что проект декларации еще может измениться, но наличие слова «необратимость» станет важным сигналом для Киева и Москвы.
3 июля The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США сообщило, что Украину пока не готовы пригласить в НАТО из-за коррупции, альянс потребует от Киева «дополнительных шагов», прежде чем продолжить переговоры о вступлении.
По данным издания, позиция будет изложена в коммюнике НАТО по итогам саммита альянса. Источник отметил, что нужно «сделать шаг назад» и оценить реформы Украины за последние два с лишним года. Поскольку Киев продолжает вести работу в этом направлении, страны альянса хотят отдельно поговорить о дополнительных мерах в области борьбы с коррупцией.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9–11 июля и будет посвящен 75-летию блока. Участники альянса, в том числе, планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.