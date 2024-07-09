CNN: в проекте декларации саммита вступление Украины в НАТО названо необратимым

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9–11 июля и будет посвящен 75-летию блока. Участники альянса, в том числе, планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.