Bloomberg: саммит НАТО омрачится внутренними беспорядками по всему альянсу
Саммит НАТО в Вашингтоне омрачится внутренними беспорядками по всему альянсу, начиная от попыток президента США Джо Байдена подавить беспокойство по поводу своего неудачного выступления на предвыборных дебатах и заканчивая результатом парламентских выборов во Франции, на которых проиграла партия президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц также ослаблен после плачевных результатов его партии на выборах в Европейский парламент.
По мнению авторов материала, лидеры НАТО надеялись, что их саммит ознаменует новое единство против президента России Владимира Путина, направит предупреждение Китаю и продемонстрирует силу североатлантического альянса на 75-м году его существования. При этом планы по обеспечению долгосрочной помощи Киеву «зашли в тупик», а надежды президента Украины Владимира Зеленского на членство в альянсе остаются призрачными.
Отмечается также, что бывший президент США Дональд Трамп, «опережающий Байдена по опросам общественного мнения», ранее грозил выйти из НАТО и заключить сделку с Путиным, чтобы завершить украинский конфликт. The New York Times пишет, что после дебатов и улучшения позиций Трампа ключевые европейские союзники начали обсуждать, что может означать для альянса второй срок бывшего президента США. Отмечается, что «совсем недавно» Трамп заявил, что позволит русским делать «все, что, черт возьми, они захотят» с любой страной-членом альянса, которую он сочтет недостаточно активной в НАТО.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9–11 июля и будет посвящен 75-летию блока. Участники альянса в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.