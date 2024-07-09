Bloomberg: саммит НАТО омрачится внутренними беспорядками по всему альянсу

Отмечается также, что бывший президент США Дональд Трамп, «опережающий Байдена по опросам общественного мнения», ранее грозил выйти из НАТО и заключить сделку с Путиным, чтобы завершить украинский конфликт. The New York Times пишет, что после дебатов и улучшения позиций Трампа ключевые европейские союзники начали обсуждать, что может означать для альянса второй срок бывшего президента США. Отмечается, что «совсем недавно» Трамп заявил, что позволит русским делать «все, что, черт возьми, они захотят» с любой страной-членом альянса, которую он сочтет недостаточно активной в НАТО.