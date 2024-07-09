В Кремле будут максимально внимательно следить за саммитом НАТО
В Кремле будут максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Североатлантический альянс – это альянс, который считает Российскую Федерацию врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя», – подчеркнул Песков.
Он добавил, что НАТО непосредственно принимает участие в конфликте на Украине на стороне Киева, поэтому в Москве внимательным образом проследят за риторикой, которая будет иметь место, за переговорами и решениями, которые будут приняты и зафиксированы.
3 июля The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США сообщило, что Украину пока не готовы пригласить в НАТО из-за коррупции, альянс потребует от Киева «дополнительных шагов», прежде чем продолжить переговоры о вступлении.
По данным издания, позиция будет изложена в коммюнике НАТО по итогам саммита альянса. Источник отметил, что нужно «сделать шаг назад» и оценить реформы Украины за последние два с лишним года. Поскольку Киев продолжает вести работу в этом направлении, страны альянса хотят отдельно поговорить о дополнительных мерах в области борьбы с коррупцией.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9–11 июля и будет посвящен 75-летию блока. Участники альянса, в том числе, планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.