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В Кремле будут максимально внимательно следить за саммитом НАТО

Ведомости

В Кремле будут максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Североатлантический альянс – это альянс, который считает Российскую Федерацию врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что НАТО непосредственно принимает участие в конфликте на Украине на стороне Киева, поэтому в Москве внимательным образом проследят за риторикой, которая будет иметь место, за переговорами и решениями, которые будут приняты и зафиксированы.

3 июля The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США сообщило, что Украину пока не готовы пригласить в НАТО из-за коррупции, альянс потребует от Киева «дополнительных шагов», прежде чем продолжить переговоры о вступлении.

По данным издания, позиция будет изложена в коммюнике НАТО по итогам саммита альянса. Источник отметил, что нужно «сделать шаг назад» и оценить реформы Украины за последние два с лишним года. Поскольку Киев продолжает вести работу в этом направлении, страны альянса хотят отдельно поговорить о дополнительных мерах в области борьбы с коррупцией.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9–11 июля и будет посвящен 75-летию блока. Участники альянса, в том числе, планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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