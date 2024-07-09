Le Figaro: Макрон может отменить поездку на саммит НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон может не поехать на саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля – власти опасаются формирования правительства коалицией левых. Об этом пишет Le Figaro.
Министр действующего правительства, имя которого не раскрывается, считает, что пропрезидентским силам нужно организоваться в связи с обсуждением левыми кандидатуры премьер-министра.
«Идет гонка на скорость. Поездка в Вашингтон на три дня, когда каждый день на счету, означает спекуляцию на том факте, что левые не смогут прийти к соглашению. Если им это удастся, давление по его возвращении будет очень сильным», – сказал собеседник газеты.
Он отметил, что властям необходимо согласовать кандидатуру до 17 июля, за день до начала первого заседания национального собрания (нижней палаты) в новом составе. При этом в окружении Макрона заявили газете, что президент отправится на саммит, поскольку «он не в том состоянии, чтобы не идти».
По итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля коалиция левых сил «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) внезапно лидировала по результатам. От нее в национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата (146 – союз левых, два – у соцпартии, одно – у экологов, 12 – у различного толка левых). Вторым идет пропрезидентский альянс «Вместе за республику» («Вместе», Ensemble, или «макронисты» по имени президента Макрона) – за ним 168 мест. У партии Макрона 148 мест, еще шесть мест у группы «Горизонты» и др.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля, он будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле будут максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Он добавил, что НАТО непосредственно принимает участие в конфликте на Украине на стороне Киева, поэтому в Москве внимательным образом проследят за риторикой, которая будет иметь место, за переговорами и решениями, которые будут приняты и зафиксированы.