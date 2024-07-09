Le Figaro: Макрон может отменить поездку на саммит НАТО

«Идет гонка на скорость. Поездка в Вашингтон на три дня, когда каждый день на счету, означает спекуляцию на том факте, что левые не смогут прийти к соглашению. Если им это удастся, давление по его возвращении будет очень сильным», – сказал собеседник газеты.