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Суд Евросоюза исключил бывшего главу компании «Еврохим» из санкционного списка

Ведомости

Суд Евросоюза вынес решение об исключении Владимира Рашевского, который ранее занимал пост главы компании «Еврохим», из санкционных списков, говорится на сайте суда.

Рашевский попал под ограничительные меры Евросоюза в 2022 г., европейский суд признал, что его нахождение в санкционном списке было необоснованным, поскольку он сложил свои полномочия главного исполнительного директора группы EuroChem, а его деятельность не соответствует критериям введения санкций.

Первым обратил внимание на решение суда Telegram-канал The Sanctions Law, по его информации, европейский суд в скором времени должен официально исключить гражданина России из санкционных списков ЕС.

15 марта 2022 г. Рашевский покинул посты главного исполнительного директора и члена совета директоров группы «Еврохим» из-за европейских санкций.

Решение призвано помочь «сохранить бесперебойную работу компании» и дать ей возможность «продолжать деятельность по обеспечению глобальной продовольственной безопасности», говорилось в сообщении компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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