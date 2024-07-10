Суд Евросоюза исключил бывшего главу компании «Еврохим» из санкционного списка

Рашевский попал под ограничительные меры Евросоюза в 2022 г., европейский суд признал, что его нахождение в санкционном списке было необоснованным, поскольку он сложил свои полномочия главного исполнительного директора группы EuroChem, а его деятельность не соответствует критериям введения санкций.