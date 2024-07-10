Суд Евросоюза исключил бывшего главу компании «Еврохим» из санкционного списка
Рашевский попал под ограничительные меры Евросоюза в 2022 г., европейский суд признал, что его нахождение в санкционном списке было необоснованным, поскольку он сложил свои полномочия главного исполнительного директора группы EuroChem, а его деятельность не соответствует критериям введения санкций.
Первым обратил внимание на решение суда Telegram-канал The Sanctions Law, по его информации, европейский суд в скором времени должен официально исключить гражданина России из санкционных списков ЕС.
Решение призвано помочь «сохранить бесперебойную работу компании» и дать ей возможность «продолжать деятельность по обеспечению глобальной продовольственной безопасности», говорилось в сообщении компании.