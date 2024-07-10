Германия пересмотрит отношения с Грузией после принятия закона об иноагентах
Берлин приступил к пересмотру отношений с Тбилиси, сообщил посол Германии в Грузии Питер Фишер.
«Мы также пересматриваем наши отношения с Грузией. Нас связывают широкие и глубокие отношения, вместе с США мы являемся крупнейшими донорами в сотрудничестве с Грузией в целях развития», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Фишер сообщил, что ФРГ решила «не брать на себя никаких новых обязательств с Грузией, поэтому новых финансовых обязательств со стороны Германии перед Грузией на данный момент нет».
До этого пересмотр отношений с Грузией запустили ЕС и США. Европейский посол в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 млн евро для Грузии на укрепление обороноспособности.
5 июля минобороны США отложило совместные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»).
Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.
Грузинская оппозиция называла закон «российским», отсылая к похожему правилу в законодательстве РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что инициативу не следует называть «российской», поскольку подобные меры в той или иной степени принимают все страны. Песков отмечал, что первыми начали следить за своей «внутриполитической гигиеной» США, которые придумали закон FARA. Американский закон обязует организации регистрировать статус иноагента.