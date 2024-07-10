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Германия пересмотрит отношения с Грузией после принятия закона об иноагентах

Ведомости

Берлин приступил к пересмотру отношений с Тбилиси, сообщил посол Германии в Грузии Питер Фишер.

«Мы также пересматриваем наши отношения с Грузией. Нас связывают широкие и глубокие отношения, вместе с США мы являемся крупнейшими донорами в сотрудничестве с Грузией в целях развития», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Фишер сообщил, что ФРГ решила «не брать на себя никаких новых обязательств с Грузией, поэтому новых финансовых обязательств со стороны Германии перед Грузией на данный момент нет».

До этого пересмотр отношений с Грузией запустили ЕС и США. Европейский посол в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 млн евро для Грузии на укрепление обороноспособности.

5 июля минобороны США отложило совместные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»).

Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.

Грузинская оппозиция называла закон «российским», отсылая к похожему правилу в законодательстве РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что инициативу не следует называть «российской», поскольку подобные меры в той или иной степени принимают все страны. Песков отмечал, что первыми начали следить за своей «внутриполитической гигиеной» США, которые придумали закон FARA. Американский закон обязует организации регистрировать статус иноагента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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