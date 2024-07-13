Лукашенко прибыл на границу с Украиной

Он обратил внимание на скопление сил ПВО в Житомирской области Украины, несмотря на то, что на других направлениях украинская армия имеет проблемы со средствами противовоздушной обороны, и отметил резкий рост количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах страны. По его словам, государственная граница в воздухе постоянно нарушается, при этом «ни одно нарушение не остается без воздействия».