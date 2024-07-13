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Лукашенко прибыл на границу с Украиной

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в приграничный с Украиной район. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Место дислокации – южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», – сказано в сообщении.

30 июня начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы страны расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские.

29 июня начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Андрей Северинчик рассказал, что на южной границе республики размещены дополнительные средства ПВО.

Он обратил внимание на скопление сил ПВО в Житомирской области Украины, несмотря на то, что на других направлениях украинская армия имеет проблемы со средствами противовоздушной обороны, и отметил резкий рост количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах страны. По его словам, государственная граница в воздухе постоянно нарушается, при этом «ни одно нарушение не остается без воздействия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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