Лукашенко прибыл на границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в приграничный с Украиной район. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«Место дислокации – южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», – сказано в сообщении.
30 июня начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы страны расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские.
29 июня начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Андрей Северинчик рассказал, что на южной границе республики размещены дополнительные средства ПВО.
Он обратил внимание на скопление сил ПВО в Житомирской области Украины, несмотря на то, что на других направлениях украинская армия имеет проблемы со средствами противовоздушной обороны, и отметил резкий рост количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах страны. По его словам, государственная граница в воздухе постоянно нарушается, при этом «ни одно нарушение не остается без воздействия».