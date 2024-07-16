ЦАХАЛ может разослать повестки ультраортодоксам уже на следующей неделе

По данным управления кадров ЦАХАЛ, за последний год отсрочку от военной службы получили около 60 000 харедим, что стало рекордом за всю новейшую историю страны. Всего с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. власти Израиля призвали более 287 000 резервистов.