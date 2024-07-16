ЦАХАЛ может разослать повестки ультраортодоксам уже на следующей неделе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может разослать повестки ультраортодоксальным евреям уже на следующей неделе, пишет портал Ynet.
«Армия считает, что только начало рассылки [повесток] принесет необходимый результат. Рассчитывать на тех, кто хочет записаться добровольно, уже нельзя», – говорится в материале.
25 июня Верховный суд Израиля постановил призывать в армию мужчин среди ультраортодоксальных иудеев. По разным оценкам, в Израиле насчитывается от 9 до 13% (из 9,8 млн человек) ультраортодоксов – харедим.
С образования государства Израиль в 1948 г. мужчины призывного возраста из этой группы могли получить отсрочку от службы в израильской армии. В настоящий момент отсрочка предоставляется учащимся иудейских религиозных школ и ежегодно автоматически продлевается для тех, кто продолжает учебу до достижения 26 лет – крайний возраст призыва.
По данным управления кадров ЦАХАЛ, за последний год отсрочку от военной службы получили около 60 000 харедим, что стало рекордом за всю новейшую историю страны. Всего с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. власти Израиля призвали более 287 000 резервистов.