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ЦАХАЛ может разослать повестки ультраортодоксам уже на следующей неделе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может разослать повестки ультраортодоксальным евреям уже на следующей неделе, пишет портал Ynet.

«Армия считает, что только начало рассылки [повесток] принесет необходимый результат. Рассчитывать на тех, кто хочет записаться добровольно, уже нельзя», – говорится в материале.

25 июня Верховный суд Израиля постановил призывать в армию мужчин среди ультраортодоксальных иудеев. По разным оценкам, в Израиле насчитывается от 9 до 13% (из 9,8 млн человек) ультраортодоксов – харедим.

С образования государства Израиль в 1948 г. мужчины призывного возраста из этой группы могли получить отсрочку от службы в израильской армии. В настоящий момент отсрочка предоставляется учащимся иудейских религиозных школ и ежегодно автоматически продлевается для тех, кто продолжает учебу до достижения 26 лет – крайний возраст призыва. 

По данным управления кадров ЦАХАЛ, за последний год отсрочку от военной службы получили около 60 000 харедим, что стало рекордом за всю новейшую историю страны. Всего с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. власти Израиля призвали более 287 000 резервистов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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