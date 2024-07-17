Захарова прокомментировала версию о причастности Ирана к покушению на Трампа
Опубликованная в американских СМИ информация о том, что Секретная служба США была в курсе подготовки Ираном покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, является недостоверной. Это следует из заявления официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
«Вот сколько можно врать и делать это настолько бездарно? Напомню, что это как раз США регулярно устраняли иранских государственных, политических и общественных деятелей. И не только иранских», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Стрелок, вероятно, целился в голову, но пуля задела только ухо политика. Предполагаемый злоумышленник был застрелен снайпером Секретной службы США, охраняющей Трампа. По данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс. Агентство Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило 17 июля, что спецслужба пока не смогла установить мотивы преступления и политические взгляды нападавшего.