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Захарова прокомментировала версию о причастности Ирана к покушению на Трампа

Ведомости

Опубликованная в американских СМИ информация о том, что Секретная служба США была в курсе подготовки Ираном покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, является недостоверной. Это следует из заявления официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«Вот сколько можно врать и делать это настолько бездарно? Напомню, что это как раз США регулярно устраняли иранских государственных, политических и общественных деятелей. И не только иранских», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Стрелок, вероятно, целился в голову, но пуля задела только ухо политика. Предполагаемый злоумышленник был застрелен снайпером Секретной службы США, охраняющей Трампа. По данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс. Агентство Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило 17 июля, что спецслужба пока не смогла установить мотивы преступления и политические взгляды нападавшего.

Новость о том, что покушение якобы планировали иранские спецслужбы, 16 июля передал телеканал CNN, ссылаясь на источники. При этом отмечалось, что нет никаких указаний на то, что Крукс каким-то образом был связан с заговором. В постоянном представительстве Ирана при ООН эти обвинения отвергли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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