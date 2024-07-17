«Звезда»: освобожденных российских военнослужащих доставили в Москву
Российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
О том, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95», ранее 17 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Содействие в их возвращении оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен прошел в конце июня по формуле «90 на 90». Тогда процедура также состоялась при посредничестве ОАЭ.
С начала российской спецоперации на Украине сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили более 3000 военнопленных в обеих странах, писали «РИА Новости» со ссылкой на главу делегации организации в Москве Бориса Мишеля. Он не уточнил подробности этих визитов, но сообщил, что ведется «продуктивный диалог» с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и ее офисом.