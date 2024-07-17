«Звезда»: освобожденных российских военнослужащих доставили в Москву

С начала российской спецоперации на Украине сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили более 3000 военнопленных в обеих странах, писали «РИА Новости» со ссылкой на главу делегации организации в Москве Бориса Мишеля. Он не уточнил подробности этих визитов, но сообщил, что ведется «продуктивный диалог» с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и ее офисом.