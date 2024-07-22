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ЕС направит Армении 10 млн евро на создание палаточного лагеря

Ведомости

Европейский совет передаст Армении 10 млн евро на организацию палаточного лагеря «для подразделения размером с батальон», сообщается на сайте организации.

Мера поддержки вооруженных сил Армении принята в рамках Европейского фонда мира. Помощь оказывается для «укрепления материально-технического потенциала вооруженных сил Армении и содействия улучшению защиты гражданского населения в кризисных ситуациях». Поддержка также призвана повысить сопротивляемость Армении и ускорить оперативную совместимость ее войск в случае возможного будущего участия республики в международных военных миссиях и операциях, «в том числе развернутых Евросоюзом».

В конце декабря 2023 г. глава МИД республики Арарат Мирзоян заявлял об углублении отношений Армении с ЕС.

18 июля заместитель госсекретаря США Узра Зея заявляла, что Соединенные Штаты направят советника-резидента в минобороны Армении. Она назвала событие долгожданным и отметила, что американские власти приветствуют «углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией».

10 июля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО. 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту США Джо Байдену поздравительную телеграмму в честь Дня независимости США и заявил, что Армения и США выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

В середине июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, бывшие власти Армении вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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