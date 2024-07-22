ЕС направит Армении 10 млн евро на создание палаточного лагеря

Мера поддержки вооруженных сил Армении принята в рамках Европейского фонда мира. Помощь оказывается для «укрепления материально-технического потенциала вооруженных сил Армении и содействия улучшению защиты гражданского населения в кризисных ситуациях». Поддержка также призвана повысить сопротивляемость Армении и ускорить оперативную совместимость ее войск в случае возможного будущего участия республики в международных военных миссиях и операциях, «в том числе развернутых Евросоюзом».