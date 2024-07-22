ЕС направит Армении 10 млн евро на создание палаточного лагеря
Европейский совет передаст Армении 10 млн евро на организацию палаточного лагеря «для подразделения размером с батальон», сообщается на сайте организации.
Мера поддержки вооруженных сил Армении принята в рамках Европейского фонда мира. Помощь оказывается для «укрепления материально-технического потенциала вооруженных сил Армении и содействия улучшению защиты гражданского населения в кризисных ситуациях». Поддержка также призвана повысить сопротивляемость Армении и ускорить оперативную совместимость ее войск в случае возможного будущего участия республики в международных военных миссиях и операциях, «в том числе развернутых Евросоюзом».
В конце декабря 2023 г. глава МИД республики Арарат Мирзоян заявлял об углублении отношений Армении с ЕС.
18 июля заместитель госсекретаря США Узра Зея заявляла, что Соединенные Штаты направят советника-резидента в минобороны Армении. Она назвала событие долгожданным и отметила, что американские власти приветствуют «углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией».
10 июля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО. 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту США Джо Байдену поздравительную телеграмму в честь Дня независимости США и заявил, что Армения и США выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.
В середине июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, бывшие власти Армении вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению.