Глава МИД Армении принял участие в саммите НАТО
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Глава министерства прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена.
«Министр Мирзоян пообщался с коллегами из стран – членов НАТО и стран-партнеров. Состоялся обмен мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном по двусторонней повестке и региональным вопросам», – говорится в сообщении.
4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительной телеграмме Байдену в честь Дня независимости США заявил, что Армения и США выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.
Вместе с тем Пашинян в середине июня заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Бывшие власти Армении, как отметил Пашинян, вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению.
МИД России в апреле обратился к Еревану с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения.