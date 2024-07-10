Глава МИД Армении принял участие в саммите НАТО

Вместе с тем Пашинян в середине июня заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Бывшие власти Армении, как отметил Пашинян, вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению.