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Глава МИД Армении принял участие в саммите НАТО

Ведомости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в саммите НАТО, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Глава министерства прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена.

«Министр Мирзоян пообщался с коллегами из стран – членов НАТО и стран-партнеров. Состоялся обмен мнениями с госсекретарем США Энтони Блинкеном по двусторонней повестке и региональным вопросам», – говорится в сообщении.

4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительной телеграмме Байдену в честь Дня независимости США заявил, что Армения и США выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

Вместе с тем Пашинян в середине июня заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Бывшие власти Армении, как отметил Пашинян, вошли в «блок пузыря», а потом выяснилось, что он не защитил Армению.

МИД России в апреле обратился к Еревану с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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