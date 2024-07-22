Путин подписал закон об использовании маткапитала для ИЖС через механизм эскроу
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности использования материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовых актов.
«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство объекта индивидуального жилищного строительства», – говорится в законе.
8 июля Путин выступил с предложением о выдаче россиянам неизрасходованных средств материнского капитала. 22 июля комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, разрешающую выплату неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. Согласно данным Социального фонда России, сейчас на счетах около 730 000 семей после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб.