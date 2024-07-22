Путин подписал закон об использовании маткапитала для ИЖС через механизм эскроу

8 июля Путин выступил с предложением о выдаче россиянам неизрасходованных средств материнского капитала. 22 июля комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, разрешающую выплату неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. Согласно данным Социального фонда России, сейчас на счетах около 730 000 семей после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб.