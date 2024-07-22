Axios: Байден затянул выход из президентской гонки из-за сомнений в Харрис

21 июля Байден завершил свою избирательную кампанию по переизбранию и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис сказала, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она сказала, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.