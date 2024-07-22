Axios: Байден затянул выход из президентской гонки из-за сомнений в Харрис
Президент США Джо Байден не решался свернуть свою кампанию по переизбранию отчасти потому, что он и его старшие советники беспокоились, что вице-президент Камала Харрис не готова противостоять Дональду Трампу. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на трех помощников американского лидера.
Издание обращает внимание, что время пребывания Харрис на посту вице-президента иногда было непростым, отчасти из-за большой текучки кадров, а также ее ухода от политически рискованных решений. Большая часть сотрудников Харрис сменилась за последние 3,5 года. Бывшие помощники Харрис рассказали, что частая смена кадров отчасти объясняется тем, как вице-президент обращается со своими сотрудниками, в частности, допрашивала их. Кроме того Харрис неохотно участвовала в публичных мероприятиях, например, отказалась вести традиционный ужин в Вашингтоне в 2022 г. Вместо нее это сделала министр торговли Джина Раймондо.
21 июля Байден завершил свою избирательную кампанию по переизбранию и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис сказала, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она сказала, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.
В федеральную избирательную комиссию США уже поступило уведомление о выдвижении Харрис кандидатом в президенты страны. В документе также говорится, что она больше не претендует на пост вице-президента на выборах 2024 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июля напомнил, что некоторые заявления Харрис изобиловали достаточно недружественной по отношению к России риторикой. В целом же других действий в отношении двусторонних отношений США и России «со знаком плюс или со знаком минус» в Кремле не фиксировали.