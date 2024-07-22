WP: Трамп предложил Кеннеди должность в администрации в обмен на поддержку
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предлагал независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.
По информации издания, обсуждения этого вопроса начались через несколько часов после покушения на Трампа. Кеннеди-младшему предложили должность, которая связана с вопросами здравоохранения и медицины.
В разговоре с изданием Кеннеди-младший подтвердил контакты с Трампом, не уточнив, что конкретно обсуждалось на встрече. «Я испытываю большое уважение к Трампу за то, что он связался со мной», – сказал он, подчеркнув, что никто из комитета Демократической партии не обращался к нему за 18 месяцев. По словам Кеннеди, вместо этого политические деятели собирали средства для того, чтобы сорвать его кампанию.
15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В тот же день суд во Флориде прекратил дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США с секретными документами. За несколько дней до этого, 13 июля, на Трампа было совершено покушение – его ранили в ухо во время предвыборного выступления. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.