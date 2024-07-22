WP: Трамп предложил Кеннеди должность в администрации в обмен на поддержку

В разговоре с изданием Кеннеди-младший подтвердил контакты с Трампом, не уточнив, что конкретно обсуждалось на встрече. «Я испытываю большое уважение к Трампу за то, что он связался со мной», – сказал он, подчеркнув, что никто из комитета Демократической партии не обращался к нему за 18 месяцев. По словам Кеннеди, вместо этого политические деятели собирали средства для того, чтобы сорвать его кампанию.