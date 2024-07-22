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WP: Трамп предложил Кеннеди должность в администрации в обмен на поддержку

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предлагал независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, обсуждения этого вопроса начались через несколько часов после покушения на Трампа. Кеннеди-младшему предложили должность, которая связана с вопросами здравоохранения и медицины.

В разговоре с изданием Кеннеди-младший подтвердил контакты с Трампом, не уточнив, что конкретно обсуждалось на встрече. «Я испытываю большое уважение к Трампу за то, что он связался со мной», – сказал он, подчеркнув, что никто из комитета Демократической партии не обращался к нему за 18 месяцев. По словам Кеннеди, вместо этого политические деятели собирали средства для того, чтобы сорвать его кампанию.

15 июля Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В тот же день суд во Флориде прекратил дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США с секретными документами. За несколько дней до этого, 13 июля, на Трампа было совершено покушение – его ранили в ухо во время предвыборного выступления. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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